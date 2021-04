Securitatea a vândut români vreme de 40 de ani! Animale tranzacționate în schimbul oamenilor trimiși în Occident Dinu Zamfirescu: Era ca și cum ai vinde niște vite. De fapt, omul era coborat la nivelul de vita. Pentru ca omul nu reprezenta nimic in ochii regimului, era o unealta.Originea lui Zamfirescu nu era deloc pe placul regimului. Nepot al lui Pavel Zamfirescu, aghiotantul lui Carol I și stranepotul lui I.C. Bratianu, Dinu Zamfirescu era socotit dușmanul Romaniei lui Ceaușescu. Mai ales ca, pe langa legaturile de sange, barbatul mai fusese și membru al PNL. Astfel, a fost trecut pe lista celor urmariți pas cu pas și persecutați. Erau anii ‘70, cand comuniștii l-au arestat de 5 ori sub diverse pretexte.… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

