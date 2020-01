Sectorul IMM-urilor va fi coordonat de Liviu Rogojinaru, numit secretar de stat

Conform unui comunicat remis marți de Consiliul Național pentru Intreprinderile Mici și Mijlocii din Romania catre AGERPRES, Liviu Rogojinaru va fi insarcinat cu controlul sectorului IMM-urilor.

Rogojinaru, care are o experiența de peste 25 de ani in mediul de afaceri, a fost secretar general al CNIPMMR din aprilie 2016, poyiție din care s-a ocupat de relațiile internaționale și promovarea mediului de afaceri, iar din 2019 a ocupat și funcția de vicepreședinte al Consiliului Economic și Social. Scopul consiliului este acela de a oferi Parlamentului și Guvernului consultanța in vederea…