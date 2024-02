Sectorul bancar ocupă locul 1 în topul încrederii digitale Sectorul bancar ocupa locul 1 in topul increderii digitale. Dupa sectorul bancar, cel al sanatatii si cel al serviciilor guvernamentale sunt cele mai de incredere cand vine vorba de oferirea datelor personale, arata studiul Thales Digital Trust Index 2024. Thales, unul dintre cei mai importanti furnizori globali de tehnologie si securitate, a discutat, la nivel global, cu 12.426 de consumatori despre relatia lor cu brandurile si cu serviciile online, dar si despre asteptarile lor in materie de confidentialitate si despre cum pot brandurile sa le castige increderea. ”Consumatorii au mai multa incredere… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

