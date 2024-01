Stiri pe aceeasi tema

- In inima Europei, unde castelele medievale impraștie peisajul și Munții Carpați incețoșați protejeaza sate stravechi, Transilvania se contureaza ca un taram al feeriei. Nicicand aceasta magie nu este mai palpabila decat in perioada sarbatorilor de iarna cand tradițiile de odinioara prind viața, pictand…

- Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie si Boli Infectioase Brasov va fi condus in urmatorii patru ani de acelasi manager, dr. Dan Moraru, cel care are o activitate neintrerupta in fruntea institutiei din anul 2010. Dr. Dan Moraru continua la conducerea Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie si Boli Infectioase…

- Sheynnis Palacios din Nicaragua a caștigat titlul de Miss Universe 2023, concurs desfașurat in El Salvador. Deși Romania nu a avut oficial nicio reprezentanta, o tanara din Harghita a participat la concurs, insa din partea Ungariei. Blaga Tunde a spus ca a fost in America de Sud in calitate de ”maghiara…

- Cum va fi VREMEA pana in 26 noiembrie 2023, in Transilvania și la munte. Prognoza meteo de la ANM, pentru urmatoarele 2 saptamani Cum va fi VREMEA pana in 26 noiembrie 2023, in Transilvania și la munte. Prognoza meteo de la ANM, pentru urmatoarele 2 saptamani ANM a emis prognoza meteo pentru urmatoarele…

- In cadrul unui tur al pietei, Nicolae Ciuca a cumparat de la localnici ceapa de Pericei si mere si a facut o adevarata baie de multime, discutand si dand mana cu numerosi cetateni.„Trebuie sa cream conditii umane, civilizate, pentru ca acei oameni pe care i-am vazut astazi ca vin aici, la taraba, cu…

- Singurul spital cu profil de recuperare multidisciplinara din Transilvania a fost reacreditat. Acesta a fost incadrat intr-o categorie superioara, trecand din categoria a IV-a direct in cea de-a II-a.

- Asociația CERT Transilvania organizeaza sambata viitoare, in 4 noiembrie, campania „CERT Prinde Radacini”, o noua acțiune de impadurire care va avea loc in comuna clujeana Jucu. ”Ne dorim sa petrecem alaturi de voi, o zi speciala, sadind viața și punand umarul la un viitor mai verde pentru copiii noștri.…

- Cum va fi VREMEA pana in 6 noiembrie 2023, in Transilvania și la munte. Prognoza meteo de la ANM, pentru urmatoarele 2 saptamani Cum va fi VREMEA pana in 6 noiembrie 2023, in Transilvania și la munte. Prognoza meteo de la ANM, pentru urmatoarele 2 saptamani Administrația Naționala de Meteorologie (ANM)…