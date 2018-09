Secretarul de stat Corina Silvia Pop a demisionat din Guvern

Stiri pe aceeasi tema

- In Monitorul Oficial a fost publicata decizia prin care Corina Silvia Pop se elibereaza, la cerere, din functia de secretar de stat la Ministerul Sanatatii.Decizia a fost semnata de premierul Viorica Dancila si va intra in vigoare incepand cu data de 1 octombrie. ...

- Ministrul Cercetarii si Inovarii, Nicolae Burnete, a demisionat din Guvern, a informat vineri un comunicat de presa postat pe site-ul institutiei. Este prima demisie a unui ministru din Cabinetul Dancila. Anunțul ministrului vine in contextul evaluarii pe care premierul Viorica Dancila o pregatește,…

- Presedintele Klaus Iohannis, prezent la reuniunea Consiliului National al PNL, a declarat ca Romania are „un Guvern irational“, povestind ca premierul Viorica Dancila l-a anuntat ca pleaca in concediu foarte tarziu, dupa ce in Monitorul Oficial se publicase deja decizia prin care era pus interimar Paul…

- Președintele Klaus Iohannis a declarat, referitor la discuția de vineri cu Viorica Dancila, ca aceasta i-a spus ca nu știa ca s-a publicat in Monitorul Oficial decizia de a delega atribuțiile pe perioada concediului sau, telefonul venind dupa ce șeful statului a sesizat CCR. "Am ajuns sa avem…

- Președintele Klaus Iohannis a declarat, referitor la discuția de vineri cu Viorica Dancila, ca aceasta i-a spus ca nu știa ca s-a publicat in Monitorul Oficial decizia de a delega atribuțiile pe perioada concediului sau, telefonul venind dupa ce șeful statului a sesizat CCR.„Am ajuns sa avem…

- Prim ministrul Viorica Dancila a decis astazi, exercitarea, cu caracter temporar, de catre Ana Maria Ciobanu a functiei publice vacante din categoria inaltilor functionari publici de secretar general al Ministerului Sanatatii.Ciobanu il inlocuieste pe Gabriel Florin Puscau care a fost eliberat din functia…

- Anul acesta isi pierd valabilitatea aproximativ 730.000 de carduri de sanatate. Da, daca nu stiati, acestea expira. Insa autoritatile au un plan. Potrivit unui proiect de HG postat pe site-ul Ministerului Sanatatii, valabilitatea cardurilor de sanatate va fi extinsa de la cinci (cat este in…

- Comercianții nu vor mai avea voie sa vanda bauturi energizante copiilor sub 18 ani, conform unui proiect de act normativ publicat astazi de Ministerul Sanatatii. Proiectul intra in vigoare numai dupa ce va fi aprobat de Guvern si la 30 de zile dupa ce este publicat in Monitorul Oficial. Cine incalca…