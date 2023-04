Seceta pedologica in Dobrogea! Ce arata prognoza emisa de ANM Continutul de apa din sol in cultura graului se va incadra in limite scazute si deosebit de scazute in Dobrogea, pe suprafete extinse din Moldova, local in nordul, nord estul, estul si sudul Munteniei si, izolat, in nord vestul Banatului, arata prognoza de specialitate emisa de Administratia Nationala de Meteorologie ANM pentru perioada 12 18 aprilie 2023.Rezerva de umiditate a solului in cultura graului de toamna, rezerva de umiditate pe profilul de sol 0 100 cm va prezenta valori satisfacatoar ... Citeste articolul mai departe pe ziuaconstanta.ro…

Sursa articol si foto: ziuaconstanta.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Continutul de apa din sol in cultura graului se va incadra in limite scazute si deosebit de scazute in Dobrogea, pe suprafete extinse din Moldova, local in nordul, nord-estul, estul si sudul Munteniei si, izolat, in nord-vestul Banatului, arata prognoza de specialitate emisa de Administratia Nationala…

- Patru judete din Dobrogea si sud-estul Munteniei se vor afla pana miercuri dupa-amiaza sub Cod galben de ploi insemnate cantitativ si intensificari ale vantului, potrivit unei atentionari emise de Administratia Nationala de Meteorologie.

- Seceta se face simțita in mai multe zone din țara. Astfel, rezerva de umiditate pe profilul de sol 0-100 cm la graul de toamna va prezenta valori satisfacatoare pana la apropiate de optim si optime in Transilvania, Maramures, Crisana, Banat si Oltenia, arata prognoza emisa de Administratia Nationala…

- Rezerva de umiditate pe profilul de sol 0-100 cm, in cultura graului de toamna, va prezenta valori satisfacatoare pana la apropiate de optim si optime, in Transilvania, Maramures, Crisana, Banat si Oltenia, pe suprafete agricole extinse din Muntenia, local estul, nordul, nord-vestul, centrul si sud-vestul…

- INFORMARE METEOROLOGICA transmisa de Administrația Naționala de Meteorologie valabila pentru perioada 5-10 februarie. In toata țara vom avea saptamana viitoare temperaturi preponderent negative, fie ca vorbim de timpul zilei sau al nopții. ANM subliniaza ca in intervalul menționat vremea va fi rece…

- Eveniment 22,5 grade, Turnu Magurele / Record de temperatura pentru luna ianuarie ianuarie 20, 2023 13:45 Potrivit ANM, miercuri, 18 ianuarie 2023, s-a inregistrat cea mai ridicata temperatura atinsa in aceasta luna la nivel național, in toata istoria masuratorilor meteorologice. Noul record de temperatura…

- Specialistii Administratiei Nationale de Meteorologie anunta, luni, ca rezerva de umiditate in culturile de grau este scazuta si chiar extrem de scazuta in mai multe zone din tara. „La data de 16 Ianuarie 2023, gradul de aprovizionare cu apa pe profilul de sol 0-100 cm, in cultura graului…

- Rezerva de apa in cultura graului de toamna se va incadra, in urmatoarele zile, in limite apropiate de optim si optime in Maramures, Crisana, Banat si Oltenia, in timp ce in Dobrogea si in zone din Moldova, Muntenia si Transilvania se vor inregistra deficite de apa in sol,