- In timpul unei secete record, nivelul apei din fluviul Amazon din Brazilia a scazut la niveluri fara precedent, ceea ce a permis descoperirea unor petroglife antice vechi de aproximativ 2.000 de ani. Petroglifele, care infațișeaza animale, oameni și plante, au fost descoperite pe malul riului Rio Negro,…

- Nivelul apei dintr-un port fluvial important din padurea tropicala amazoniana din Brazilia a atins luni cel mai scazut punct din ultimii 121 de ani. O seceta istorica da peste cap viețile a sute de mii de oameni și dauneaza ecosistemului Junglei Amazoniene, transmite Reuters.

- Ce inseamna cand visezi oua. Sunt mulți oameni care in timpul somnului au visat oua, insa nu știu la ce sa se aștepte, ce inseamna acest vis și ce incearca Universul sa le comunice. Afla raspunsul din textul de mai jos! Ce inseamna cand visezi oua Se știe ca oamenii viseaza.De ce o fac? Cercetatorii…

- John Kelly, cel mai longeviv sef de cabinet al lui Donald Trump la Casa Alba, a oferit cele mai dure critici de pana acum la adresa fostului presedinte, intr-o declaratie exclusiva pentru CNN, scrie news.ro.Kelly a pus lucrurile la punct, confirmand in mod oficial mai multe povesti condamnabile despre…

- Seful Organizatiei Mondiale a Sanatatii a spus ca face presiuni asupra Chinei sa garanteze acces deplin echipelor care incearca sa identifice originile COVID-19, relateaza BBC preluat de Rador.Intr-un interviu pentru "Financial Times", Tedros Adhanom Ghebreyesus a spus ca OMS este gata sa trimita…

- Secretarul de stat in Ministerul Afacerilor Interne Raed Arafat a declarat, duminica, intr-o conferinta de presa, ca pana in prezent au fost constatate 2.150 de deficiente la statiile GPL in urma controalelor dispuse dupa exploziile care au avut loc la Crevedia.Potrivit acestuia, au fost aplicate…

- In Africa de Sud incepe summitul așa-numitului grup BRICS, compus din Brazilia, Rusia, India, China și Africa de Sud - și avand in vedere actualele tensiuni geopolitice, intreaga lume este cu ochii pe reuniune.