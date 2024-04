Primul vaccin anti-cocaină, inventat de cercetătorii brazilieni Cercetatorii brazilieni spera sa ajute persoanele consumatoare de cocaina cu un vaccin, care ar putea sa reduca riscul de dependența de acest drog. Vaccinul conține cocaina și, potrivit specialiștilor, el trebuie folosit combinat cu terapie. Vaccinul blocheaza senzația de placere Calixcoca ajuta persoanele dependente sa produca anticorpi care impiedica drogul sa acționeze asupra creierului”, explica psihiatrul Frederico Garcia, coordonatorul echipei de cercetatori de la Universitatea Federala din Minas Gerais (UFMG). Concret, acest vaccin iși propune sa blocheze senzația de placere pe care o… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In primul rand, pana in acest moment rolul statului in lume se va schimba semnificativ - cu o competiție sporita pentru resurse și influența și fara o putere hegemonica, „suveranitatea va deveni o marfa rara pentru state". Economia globala se adapteaza la „instabilitatea permanenta" și va raspunde mai…

- Deși amprenta exacta a emisiilor de carbon a prietenilor noștri blanoși este inca o sursa de dezbatere, un lucru este clar: cainii și pisicile au un impact asupra planetei, noteaza Euronews. Cum? Alimentația lor este cel mai mare contribuitor la amprenta de carbon, care necesita energie, pamant și apa…

- Germania s-a alaturat vineri, 23 februarie, grupului de țari și jurisdicții care au legalizat canabisul, odata cu adoptarea de catre Bundestag a unei legi care permite persoanelor fizice și asociațiilor voluntare sa cultive și sa dețina cantitați limitate din acest drog, relateaza Reuters și BBC.Conform…

- Brazilia a ajuns la 512.353 de cazuri probabile de Dengue, potrivit ultimelor date publicate de Ministerul Sanatații. Numai in acest an, au fost confirmate 75 de decese din cauza bolii și alte 350 sunt investigate. Numarul cazurilor s-a dublat de patru ori fața de aceeași perioada a anului trecut TRANSMITEREA…

- Cercetatorii de la Muzeul Naturii din Berlin, Universitatea Libera din Berlin și Centrul Aerospațial German au descoperit un meteorit de marimea unei nuci pe un cimp din orașul Ribbeck, la aproximativ 80 de kilometri nord-vest de Berlin. Analizele acestui specimen cosmic au aratat ca acesta aparține…

- Bucati din fuselajul avionului, un monomotor, au cazut pe un camp din districtul Itapeva, aflat in statul Minas Gerais, in sud-estul Braziliei, potrivit serviciului de pompieri local.Autoritațile au declarat ca aeronava s-a rupt in aer. Aparatul de zbor apartinea unei companii private si calatorea din…

- Sezonul rece ii face pe mulți sa simta nevoia sa doarma mai mult iarna, cu toate ca nu și-au schimbat programul sau stilul de viața. Cercetatorii susțin ca nu este cazul sa va ingrijorați, ba chiar este normal pentru aceasta perioada a anului. „Este normal sa simți ca dormi mai mult in timpul iernii,…

- Cand drumurile din Vaslui erau blocate de nameți, subprefectul județului, Mircea Gologan, dansa in Brazilia imbracat in „joker”. Jurnaliștii de la publicația locala Vremea Noua noteaza ca au descoperit filmarea cu Gologan postata pe Facebook chiar de compania de turism care a asigurat deplasarea.…