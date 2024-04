Stiri pe aceeasi tema

- In urma unor sapaturi arheologice efectuate in orașul Kalmar s-a facut o descoperire interesanta. Cercetatorii au gasit peste 30.000 de artefacte ramase din epoca medievala. Acest proiect unic, desfașurat timp de doi ani de cercetatorii de la Muzeul de Istorie de Stat, a adus lumina asupra vieții de…

- Cercetatorii spanioli au facut o descoperire fascinanta care implica doua artefacte din fier dintr-un tezaur de comori datand din epoca bronzului tarziu. Aceste artefacte conțin fier provenit din meteoriți despre care se crede ca au o vechime de aproximativ un milion de ani, inainte ca oamenii sa inceapa…

- Oamenii de știința de la NASA au inceput sa examineze fragmentele aduse de pe asteroidul Bennu, iar concluziile inițiale sugereaza ca aceste fragmente provin dintr-o lume oceanica straveche. O descoperire importanta rezultata in urma analizei este prezența pe asteroid a unei cruste de fosfat, care conține…

- Muzeul de Istorie Naturala din New York a anuntat vineri ca va inchide pentru public cele doua sali ale sale in care sunt expuse obiecte amerindiene, in conformitate cu noile reglementari guvernamentale din Statele Unite, informeaza AFP, potrivit Agerpres.Aceste reguli, implementate de administratia…

- Cercetatorii au descoperit un nou tip de celula imunitara care poate ataca cancerul. Cercetatorii de la clinica City of Hope au descoperit ca celulele limfoide innascute umane de tip 2 (ILC2s) pot fi inmulțite in afara organismului și folosi pentru a ataca cancerul.ILC2s sunt un tip de celule imunitare…

- Un imens oraș antic a fost gasit in Amazon, ascuns de vegetație timp de mii de ani. Cercetatorii spun ca aceasta descoperire schimba tot ceea ce știam despre istoria oamenilor care traiesc in acea zona, transmite BBC.

- Potrivit unui comunicat al MApN , cei doi oficiali au discutat despre principalele repere ale cooperarii bilaterale pentru anul 2024, pe palierul politico-militar, cu accent pe impactul razboiului de agresiune al Federației Ruse impotriva Ucrainei. Ministrul apararii naționale a reiterat, astfel, poziția…

- Cercetatorii australieni au monitorizat pasarile cu ajutorul aparatelor de inregistrare a cuiburilor și au descoperit ceva unic. Mai multe specii de pasari invața sa cinte chiar inainte de a se naște. In timpul unor studii anterioare, oamenii de știința au descoperit ca femelele anumitor specii de pasari…