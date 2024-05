Stiri pe aceeasi tema

- Iohannis a declarat ca inclusiv liderul de la Casa Alba ”a adus aceasta chestiune in discuție”, iar președintele roman a spus ca este ”deschis sa discutam aceste chestiuni”, potrivit actualitate.org. In prezent, in Romania exista un singur sistem de rachete Patriot funcțional, iar Klaus Iohannis spune…

- Secretarul general al NATO a afirmat, marti seara, dupa discutia cu presedintele Klaus Iohannis, ca Romania este esentiala pentru apararea flancului estic al Aliantei si va continua sa sprijine Ucraina, informeaza news.ro. Citește și: Comisia publica raportul Schengen, stabilind noi prioritați pentru…

- Romania este esențiala pentru apararea flancului estic al NATO, a spus Jens Stoltenberg, șeful NATO, dupa discuția avuta marți cu președintele Klaus Iohannis, potrivit jurnalul.ro. Secretarul general al NATO a scris marți, pe platforma X, ca a avut o „discuție buna” cu președintele Klaus Iohannis despre…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a declarat marți seara, dupa discutia cu presedintele Klaus Iohannis, ca Romania este esentiala pentru apararea Flancului Estic al Aliantei si va continua sa sprijine Ucraina. Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a afirmat, marti seara, ca a avut…

- Razboi in Ucraina, ziua 782. Ministrul ucrainean de externe Dmitro Kuleba declara ca apararea aeriana ucraineana protejeaza acum nu numai cerul ucrainean de teroarea aeriana rusa, ci si pe vecinii din Moldova, Romania si Polonia.

- Ucraina le-a cerut din nou luni aliatilor sa faca „pasi extraordinari si indrazneti” in vederea furnizarii de aparare aeriana pentru a ajuta la apararea impotriva valurilor de atacuri aeriene rusesti care au vizat sistemul energetic in ultimele saptamani, iar unul dintre argumentele aduse de ministrul…

- Presedintele Senatului, Nicolae Ciuca, liderul PNL, a declarat, luni, ca responsabilitatea Apararii incepe acasa, chiar daca tara noastra este membru NATO, iar serviciul militar obligatoriu nu va fi introdus in Romania. El a subliniat, intr-un interviu la Realitatea Plus, nevoia de adaptare a legislatiei…

