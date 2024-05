Stiri pe aceeasi tema

- Gabriela Ruse a fost cea mai activa jucatoare a Romaniei in circuitul WTA, reușind sa ajunga pana in sferturile turneului de la Rouen. Aceasta performanța i-a adus un salt important in ierarhia mondiala. Gabriela Ruse a ajuns pana in sferturile turneului WTA de la Rouen, iar acest rezultat a ajutat-o…

- Romania s-a calificat spectaculos la turneul final al Billie Jean King Cup, dupa ce s-a impus in fața Ucrainei, scor 3-2. Fetele noastre au revenit de la 0-2. Ana Bogdan și Jaqueline Cristian au facut minuni in ultimele trei partide, iar tara noastra merge pentru prima data la turneul final, dupa ce…

- Simona Halep a coborat in clasamentul WTA. Fostul lider mondial a revenit in circuit la Miami Open, dar meciul cu Paula Badosa a fost singurul pe care romanca l-a disputat. Ramasa cu cele 10 puncte primite in Florida, Simona Halep a coborat doua locuri de la ultima actualizare a clasamentului, fiind…

- Zilele trecute a fost efectuata tragerea la sorți pentru Porsche Tennis Grand Prix, turneu de 500 de puncte. Swiatek, numarul 1 WTA și dubla campioana en-titre, și Sabalenka, numarul 2 mondial, sunt principalele favorite pe un tablou de joc aglomerat, care le includ pe opt dintre cele mai bune 10 jucatoare…

- In urma cu o saptamana, Simona Halep a revenit in clasamentul dupa șapte luni in care a fost absenta. Halep a intrat pe locul 1.143, dupa ce a obținut doar 10 puncte pentru Miami Open, unde a fost eliminata in primul tur de Paula Badosa. La trei saptamani dupa participarea la turneul american, pentru…

- Sorana Cirstea (33 de ani) a coborat in clasamentul WTA dupa ce n-a putut sa apere punctele obținute dupa semifinala reușita anul trecut la Miami Open. Cirstea a fost invinsa in „optimile” turneului de la Miami de Danielle Collins (30 de ani, #22 WTA), scor 4-6, 2-6. Sorana Cirstea a coborat 5 locuri…

- Simona Halep a revenit astazi oficial in clasamentul mondial al jucatoarelor profesioniste de tenis, la sapte luni de la ultima sa aparitie in ierarhia WTA. Dupa participarea la Miami Open, fostul lider mondial ocupa locul 1.143, cu 10 puncte. Revenita in circuit luna trecuta, dupa ce Tribunalul de…

- Turneul WTA 1000 de la Miami, programat in perioada 19-31 martie, suscita un mare interes din partea fanilor tenisului romanesc, ținand cont ca Simona Halep și-a anunțat revenirea pe teren la concursul din SUA. Turneul de la Miami, dotat cu premii in valoare totala de 17,6 milioane de dolari, va fi…