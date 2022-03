Stiri pe aceeasi tema

- Fostul ministru al Finanțelor, Sebastian Vladescu, a fost condamnat la 8 ani și 6 luni de inschisoare, intr-un proces in care era acuzat pentru luare de mita și trafic de influența. In același dosar a fost condamnat și Cristian Boureanu. Decizia Instanței Supreme nu este definitiva.

ICCJ l-a condamnat, joi, pe fostul deputat PDL Cristian Boureanu la 4 ani și 3 luni de inchisoare cu executare pentru trafic de influența. Decizia nu este definitiva.

ICCJ l-a condamnat, joi, pe cumnatul lui Mircea Geoana, Ionuț-Mihai Costea, la 7 ani de inchisoare cu executare pentru trafic de influența. Decizia nu este definitiva.

- ”Cauza are ca obiect infractiuni de coruptie savarsite in perioada 2005-2017, respectiv plati in valoare de aproximativ 20 de milioane de euro facute de catre o companie straina, cu titlu de comisioane, catre oficiali romani sau persoane cu influenta asupra acestora, in legatura cu incheierea si…

ICCJ l-a condamnat, joi, pe fostul ministru de finanțe Sebastian Vladescu la inchisoare cu executare pe o perioada de 8 ani și 6 luni. Decizia nu este definitiva.

- Elita etnicilor maghiar din Cluj-Napoca, in frunte cu președintele UDMR, Kelemen Hunor, participa vineri, 25 februarie, la prezentarea carții fostului deputat UDMR fugar, Attila Marko, cautat internațional dupa ce a fost condamnat pentru fapte de corupție, care se ascunde bine-mersi la Budapesta. Este…

- V.S. Un prahovean din comuna Scorțeni care, in luna octombrie 2020, a fost reținut sub acuzația de omor calificat, dupa ce și-a injunghiat cumnatul cu un cuțit, a fost condamnat definitiv la 20 de ani de inchisoare. Magistrații Curții de Apel Ploiești au respins, saptamana trecuta, apelul declarat de…

- Condamnat definitiv in vara lui 2021 de Inalta Curte de Casatie si Justitie la cinci ani de inchisoare cu executare, Mircea Draghici, fost deputat si trezorier al PSD, a apelat la ultimele variante: și recursul in casație, cu speranța ca fostul deputat PSD Argeș va fi eliberat. Citește și: Seful Politiei…