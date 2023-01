Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii, Sebastian Burduja, a anuntat lansarea aplicatiei pentru mobil Ghiseul.ro, el precizand ca sunt 1,5 milioane de utilizatori pe aceasta platforma si ca este remarcabila rata de crestere. Totodata, el a afirmat ca peste cateva zile se va putea elibera…

- “Subiectul principal al acestei conferinte este lansarea aplicatiei pentru mobil Ghiseul.ro. Suntem mandri ca am ajuns in punctul in care sa putem prezenta romanilor o aplicatie simpla, usor de folosit, o aplicatie care este menita sa le usureze pur si simplu viata. Mi-amintesc de ceea ce spunea candva…

- Ministrul Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii, Sebastian Burduja, a declarat vineri, la Alba Iulia, ca, din luna iulie, functionarii care solicita cetatenilor copii dupa acte emise de institutii ale statului roman sau dosar cu sina vor putea fi cercetati disciplinar. „Legea pe care am initiat-o in…

- ”Ministerul Finantelor, alaturi de Ministerul Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii, Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale si Ministerul Educatiei au adoptat Ordinul comun privind incadrarea in activitatea de creare de programe pentru calculator, prin care si personalul din institutiile publice…

- Birocrația in Romania ar urma sa dispara. ”Am interzis xeroxurile. Și se vor aplica amenzi de 50.000 de lei instituțiilor care nu se conformeaza!” a promis ministrul Digitalizarii, Sebastian Burduja. La sediul PNL BN a avut loc astazi o conferința cu reprezentanți ai Ministerului Inovarii, Cercetarii…

- O caravana a digitalizarii a pornit prin țara. „E grav ca sub 28% din comune au ghișeul.ro. Sper totuși ca lucrurile sa mearga in bine și pana in 2026 sa ne digitalizam!”, a declarat ministrul Sebastian Burduja la Bistrița. Astazi, la sediul PNL BN, a avut loc o conferința de presa in care s-a discutat…

- Guvernul a aprobat memorandumul privind inființarea Comitetului Roman pentru Inteligența Artificiala, care va include un consiliu științific și de etica in inteligența artificiala, un consiliu de educație și grupuri de lucru tematice, a declarat ministrul Cercetarii, Inovarii și Digitalizarii, Sebastian…

- Cloud-ul guvernamental nu va strange date in plus fața de ceea ce statul are deja despre fiecare dintre noi, a declarat ministrul Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii, Sebastian Burduja, la Antena 3 CNN.