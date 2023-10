Stiri pe aceeasi tema

- Exim SUA a aprobat o finantare de 57 de milioane de dolari pentru studii de inginerie si fezabilitate la constructia unitatilor 3 si 4 de la Cernavoda, a anuntat ministrul Energiei, Sebastian Burduja, pe Facebook.

- Exim SUA a aprobat o finantare de 57 de milioane de dolari pentru studii de inginerie si fezabilitate pentru pregatirea constructiei unitatilor 3 si 4 de la Cernavoda, a anuntat ministrul Energiei, Sebastian Burduja. „Exim SUA a aprobat in unanimitate o finantare de 57 de milioane de dolari pentru studii…

- Exim SUA a aprobat o finantare de 57 de milioane de dolari pentru studii de inginerie si fezabilitate pentru pregatirea constructiei unitatilor 3 si 4 de la Cernavoda, a anuntat luni seara ministrul Energiei, Sebastian Burduja, pe pagina sa de Facebook."Am inceput cu energie buna saptamana. Vestile…

- Secretarul de stat in Ministerul Dezvoltarii, Monica Sasarman, a anunțat ca s-a primit finanțare pentru rețele de gaz in județ. Astfel, 12 comune vor avea sistem de gaze naturale pana in anul 2025. Astazi, la sediul PSD BN a avut loc o conferința de presa. Alaturi de secretarul de stat din cadrul Ministerului…

- Claudiu Crețu, fostul director interimar al Termoenergetica, a fost numit, astazi, director al ELCEN (Electrocentrale București). Acesta a mai fost administrator special al ELCEN, el fiind un sustinator al fuziunii dintre Termoenergetica și ELCEN. Claudiu Cretu si-a dat demisia de la Termoenergetica,…

- Termoenergetica are o datorie de cateva sute de milioane de lei catre Elcen, a declarat marti primarul general al Capitalei, Nicusor Dan. El a adaugat ca banii pentru acoperirea acesteia exista, dar se poarta discutii tehnice despre modul in care pot fi folositi de municipalitate pentru a face plata.

- Termoenergetica București, compania care asigura furnizarea caldurii și a apei calde catre populație, este in pragul insolvenței. Reprezentanții companiei spun ca Primaria Capitalei refuza sa recunoasca și sa plateasca pierderile din rețea cauzate de sistemul vechi de conducte. Nicusor Dan refuza, deocamdata,…

- Compania care furnizeaza apa calda și caldura in București este in pragul insolvenței, cu datorii cumulate de un miliard de lei catre Elcen. Reprezentanții companiei spun ca Primaria Capitalei refuza sa recunoasca și sa plateasca pierderile din rețea cauzate de sistemul vechi de conducte. Intr-o incercare…