- Inter Miami, echipa unde evolueaza Lionel Messi, s-a impus cu 3-2 in meciul cu Montreal, dar argentinianul nu a reușit sa inscrie. Seria lui Lionel Messi de opt meciuri consecutive cu contribuții la mai multe goluri s-a incheiat, iar el a pierdut “șefia” marcatorilor din MLS, scrie presa internaționala.…

- Superstarul argentinian Lionel Messi a fost decisiv pentru victoria lui Inter Miami cu scorul de 6-2 in fata lui New York Red Bulls, sambata, in Major League Soccer, cu cinci pase decisive si un gol intr-o singura repriza, relateaza AFP, citat de Agerpres.

- ​Inter Miami a facut show in duelul de duminica dimineața contra celor de la New York Red Bulls, din etapa cu numarul 12 a Conferinței de Est din Major League Soccer. Echipa lui Leo Messi s-a impus cu scorul de 6-2.

- ​De cand a ajuns in Major League Soccer, Lionel Messi i-a adus alaturi de el la Inter Miami pe Sergio Busquets, Jordi Alba și Luis Suarez. Acum, starul americanilor așteapta și un coleg de la naționala Argentinei.

- Lionel Messi (36 de ani) caștiga la Inter Miami un salariu cuprins intre 50 și 60 de milioane de dolari anual. Pe langa salariul incasat de Messi, starul argentinian mai primește venituri consistente din contractele pe care le are cu brandurile Apple și Adidas, informeaza SportBible. ...

- Echipa americana de fotbal Inter Miami va incepe campania de aparare a titlului din Leagues Cup contra formatiei mexicane Puebla, pe teren propriu (Chase Stadium) in data de 27 iulie, conform programului competitiei dat publicitatii, transmite AFP. Inter Miami, echipa vedetelor Lionel Messi si Luis…

- Lionel Messi (36 de ani), jucatorul celor de la Inter Miami, a fost protagonistului unui moment delicat in ultimul etapa din Major League Soccer. Campionul mondial a lovit, neintenționat, cu mingea o fetița din peluza, dar tatal acesteia nu a fost suparat, dimpotriva, el a vazut incidentul intr-o nota…

