- Sarbatorile zilei din 13 iunie 2024 - Inaltarea Domnului (Ziua Eroilor)Ortodoxe Inaltarea Domnului (Ziua Eroilor) Greco-catolice Inaltarea la cer a Domnului si Mantuitorului nostru Iisus Hristos (Ispasul). Sf. m. Achilina; Sf. ep. Trifilie al Leucosiei Ciprului; Sf. Anton de…

- Ca in fiecare an, și la Ploiești va fi celebrata ”Ziua Eroilor”. Astfel, potrivit Primariei Ploiești, manifestarile care vor avea loc astazi sunt organizate de Garnizoana Ploiești și se vor desfașura incepand cu ora 10.00 la Cimitirul militar “Bolovani”, precum și la Monumentul Eroilor de la Catedrala…

- Paștele Cailor pe 13 iunie 2024Paștele Cailor este cunoscut și sub numele de Inalțarea Domnului sau Ispas și este una dintre cele mai importante sarbatori dedicate lui Iisus Hristos. Aceasta are loc anual la 40 de zile dupa Invierea Domnului, data care variaza in funcție de Paștele Ortodox. In 2024,…

- Duminica pe 5 mai, emisiunea „Romania, TE IUBESC!” de la PRO TV va avea ca tema Manastirea Mihai Voda din Turda. Oameni, fapte, povești de viața in prima zi de Paște, Alex Dima realizatorul emisiunii promite subiecte interesante pentru ca așa cum spune el…„Omenii sunt LUMINA!”. Emisiunea va fi difuzata…

- Invierea și Inalțarea fac parte din glorificarea lui Cristos. Deși mulți pun sarbatoarea in ”preajma” Paștelui, Inalțarea Domnului la Cer este praznuita la 40 de zile de la Inviere. Iata in ce zi va fi sarbatorita anul acesta. Socotita drept una dintre cele mai mari sarbatori creștine, Invierea cade…

- Cu sarbatorile pascale apropiindu-se, oportunitatea de a obține tichete de Paște devine tot mai cruciala pentru familiile cu venituri modeste din Romania. In timp ce ultima zi pentru depunerea cererilor se apropie.

- Un fenomen controversat pe platforma de socializare TikTok a luat amploare printre clienții romani. Oamenii din intreaga țara s-au filmat și au incarcat clipuri in care sparg zeci de figurine de iepurași de ciocolata, sperand sa descopere ascunse in interiorul acestora bancnote de 50 sau 100 de euro.Minciunile…

- Sfintele sarbatori de Paști se apropie cu pași repezi, iar fermierii au spus cu cat va ajunge sa se vanda kilogramul de carne de miel, nelipsit pana acum de pe mesele romanilor. Mielul de Paște este nelipsit de pe masa romanilor, insa anul acesta prețul carnii va fi unul care va ține oamenii la distanța…