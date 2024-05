Puternica soră a liderului nord-coreean neagă exporturile de arme către Rusia Puternica sora a liderului nord-coreean Kim Jong Un, Kim Yo Jong, a negat vineri orice livrare de arme a Phenianului catre Moscova, spunand ca aceste acuzatii sunt „absurde”, potrivit presei de stat, citata de AFP. Coreea de Sud si Statele Unite au acuzat in mod repetat Coreea de Nord ca furnizeaza arme Rusiei, in contextul in care ultimele doua tari sunt supuse sanctiunilor internationale: Rusia pentru invazia sa in Ucraina si Coreea de Nord pentru programul sau nuclear. Expertii au avertizat, de asemenea, ca Nordul ar putea intensifica testarea si productia de artilerie si rachete de croaziera… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

Sursa articol si foto: cotidianul.ro

