Stiri pe aceeasi tema

- Istoricul Adrian Cioroianu afirma ca multi politicieni de la Chisinau si de la Bucuresti au sustinut ideea unionista dinadins, pentru a compromite acest ideal. Schimbarea granitelor dintre Rusia si Ucraina, ca urmare a razboiului, ar putea duce si la unirea dintre Republica Moldova si Romania, a declarat…

- Klaus Iohannis: „Va asigur ca Republica Moldova nu este singura in fața acestor provocari” Republica Moldova trece prin provocari fara precedent, a afirmat, joi, presedintele Republicii Moldova, Maia Sandu, in cadrul unei declaratii comune de presa, la Palatul Cotroceni, alaturi de presedintele Klaus…

- Republica Moldova trece prin provocari fara precedent, a afirmat, joi, presedintele Republicii Moldova, Maia Sandu, in cadrul unei declaratii comune de presa, la Palatul Cotroceni, alaturi de presedintele Klaus Iohannis. Pe de alta parte, a spus ca țara este mai pregatita. Sandu a vorbit, in acest sens,…

- Maia Sandu, președintele Republicii Moldova, se afla joi, 23 februarie, la București, unde s-a intalnit cu Klaus Ioahnnis. Aceasta a declarat ca Republica Moldova trece prin provocari de securitate fara precedent. Klaus Iohannis și Maia Sandu au avut joi, 23 februarie, o intrevedere la Palatul Cotroceni.…

- Autoritatile de la Chisinau au reactionat dupa ce ministrul rus de externe a sustinut, intr-un interviu pentru un post rusesc de televiziune, ca Occidentul incearca sa transforme Republica Moldova intr-un inamic al Rusiei. Serghei Lavrov a declarat ca Republica Moldova poate sa o ia pe urmele Ucrainei…

- Republica Moldova se confrunta cu un pericol crescut din partea Marii Negre, a declarat președintele Parlamentului, Igor Grosu, in timpul unei vizite la București. El a precizat ca spațiul aerian al Republicii Moldova este monitorizat in comun cu specialiști din Romania și Ucraina, in contextul razboiului…

- Am fost, in prag de Ziua Naționala, la Autoritatea pentru Cetațenie, unde sute de oameni și-au depus cererile pentru cetațenie sau chiar au rostit juramantul și au plecat acasa cu o noua naționalitate. Am intalnit in special moldoveni și ucraineni pentru care Romania nu e o destinație, ci un popas in…

- ”Trebuie sa spunem lucrurilor pe nume. Am ajuns la momentul in care putem constata eșuarea statului Republica Moldova și nu numai din punct de vedere al securitații, al apararii, din punct de vedere economic, social, energetic”, declara editorialistul Nicolae Negru, transmite Știri.md . Acesta declarații…