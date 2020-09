Se transmite virusul SARS-Cov-2 prin alimente? Răspunsul ANPC Directorul general al ANPC, Paul Anghel, a transmis printr-un comunicat de presa ca nu exista dovezi conform carora coronavirusul s-ar transmite prin consumul de alimente, iar rezultatele preliminare ale studiului prezentat de Universitatea din București contrazic declarațiile OMS și ale Autoritații Europene pentru Siguranța Alimentara (EFSA). “Avand in vedere ultimele stiri aparute in presa, despre cum se poate transmite virusul Sars-Cov-2 prin alimente si in special prin paine, consider ca este de datoria mea, in calitate de director general al ANPC, sa atrag atentia supra efectelor acestui… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

