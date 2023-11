Se schimbă vremea. Prognoză specială pentru București Meteorologii anunta instabilitate atmosferica in Dobrogea, cea mai mare parte a Munteniei si in jumatatea sudica a Moldovei pe tot parcursul zilei de sambata, fiind emisa si o atentionare cod galben. In BucureSTI sunt anuntate averse, descarcari electrice si intensificari ale vantului, iar temperatura maxima nu va depasi 19 grade. In intervalul 04 noiembrie, ora 10 – 04 noiembrie, ora 23 este prognozata instabilitate atmosferica in Dobrogea, cea mai mare parte a Munteniei si in jumatatea sudica a Moldovei ”In Dobrogea, cea mai mare parte a Munteniei si in jumatatea sudica a Moldovei, vor fi perioade… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

- In Dobrogea, cea mai mare parte a Munteniei și in jumatatea sudica a Moldovei, vor fi perioade cu instabilitate atmosferica ce se va manifesta prin intensificari ale vantului cu rafale de 55…65 km/h, izolat vijelii puternice (rafale de peste 70 km/h), averse moderate cantitativ, descarcari electrice…

- "De duminica se poate observa o prabușire de aer rece care va determina o racire a vremii in regiunile nordice și nord-vestice iar la inceputul saptamanii urmatoare, in toata țara. Duminica seara se va raci și vor veni și ploile. Mare atenție, la inceput in jumatatea nordica, apoi și in celelalte regiuni,…

