Vremea 17 aprilie. Cod galben pentru fenomene severe în jumătate de țară. Vijelii, lapoviță și chiar ninsori Astazi, vremea va fi in general instabila , iar valorile de temperatura vor fi in scadere in toata tara. Cerul va avea innorari si va ploua local in vestul tarii si pe arii extinse in rest.Vor fi mai ales averse, iar in regiunile sud-estice se vor semnala descarcari electrice si cantitati de apa insemnate (local 20...25 l/mp si izolat peste 30 l/mp). Temperaturile maxime se vor incadra intre 9 grade in nordul Moldovei si 26 de grade in Dobrogea.In Bucuresti, vremea va fi in general instabila si se va raci. Vor fi perioade cu averse, cel mai probabil dupa orele amiezii insotite de descarcari electrice… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

