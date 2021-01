Se schimbă regulile în etapa a doua de vaccinare: Vor putea fi vaccinate noi categorii de persoane S-au schimbat regulile pentru etapa a II-a de vaccinare. Guvernul Cițu a aprobat, miercuri, Hotararea prin care noi categorii de persoane vor intra in etapa a II-a a campaniei de vaccinare impotriva coronavirusului. Astfel, persoanelor aflate in grupele de risc și angajaților din domenii esențiale li se adauga și persoanele cu dizabilitați, insoțitori și persoanele fara adapost. Potrivit Hotararii de Guvern adoptata astazi, campania de vaccinare va fi extinsa pentru a include, in etapa a doua, și alte categorii de angajați, in special din instituții publice, persoane cu dizabilitați și persoane… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

