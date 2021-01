Se schimbă condițiile de călătorie în această țară! Anunțul MAE Ministerul de Externe anunța ca vor fi schimbate condițiile de calatorie pe teritoriul Austriei. Toate persoanele care calatoresc in Austria vor fi obligate sa completeze un formular electronic denumit „Pre-Travel-Clearance-PTC”. Noile reguli sunt valabile incepand din data de 15 ianuarie 2021, de la ora 00.00. https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblAuth/BGBLA_2021_II_15/COO_2026_100_2_1827094.pdfsighttps://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblAuth/BGBLA_2021_II_15/COO_2026_100_2_1827093.pdfsig „Astfel, la momentul intrarii in țara, calatorii trebuie sa prezinte confirmarea completarii formularului… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

