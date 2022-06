Se primesc cereri pentru tichetele sociale pentru persoanele cu venituri reduse Direcția de Asistența Sociala Targu Mureș primește cereri pentru acordarea de tichete sociale pe suport electronic pentru persoanele cu venituri reduse din municipiu. Incepand de luni, 6 iunie 2022, Direcția de Asistența Sociala Targu Mureș preia cereri de la persoanele vulnerabile din punct de vedere social, in vederea acordarii tichetelor sociale pe suport electronic, acordate in perioada 1... Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

Sursa articol si foto: infomures.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Incepand de luni, 6 iunie 2022, Direcția de Asistența Sociala Targu Mureș preia cereri de la persoanele vulnerabile din punct de vedere social, in vederea acordarii tichetelor sociale pe suport electronic, acordate in perioada 1 iunie – 31 decembrie 2022, conform prevederilor OUG nr. 63/2022. Sprijinul…

- Incepand cu data de 23 mai, Direcția de Asistența Sociala Targu Mureș, incepe distribuirea pachetelor ce conțin produse alimentare provenite din stocurile de intervenție comunitara destinate categoriilor de persoane cele mai defavorizate din Romania, in cadrul Programului Operațional Ajutorarea Persoanelor…

- Incepand cu data de 23 mai 2022, Direcția de Asistența Sociala Targu Mureș, incepe distribuirea pachetelor ce conțin produse alimentare provenite din stocurile de intervenție comunitara destinate categoriilor de persoane cele mai defavorizate din Romania, in cadrul Programului Operațional Ajutorarea…

- Posta Romana va distribui voucherele sociale pe suport electronic pentru sprijinirea persoanelor vulnerabile, potrivit unui comunicat transmis, miercuri, de instituție. 3 milioane de persoane vor beneficia de aceste vouchere. Conform sursei citate, Posta Romana a semnat la sediul Ministerului Investitiilor…

- Direcția de Asistența Sociala Lugoj primeste cereri in vederea acordarii de tichete sociale pentru persoanele varstnice, acordate conform H.C.L. 176/2022 privind aprobarea metodologiei de acordare a tichetelor sociale pentru persoanele varstnice de pe raza municipiului Lugoj și satele aparținatoare…

- Proiectul de ordonanța a fost adoptat de Guvern in ședința de luni. Ajutorul social ar fi destinat celor pe care creșterea prețurilor la alimente, energie electrica și nu numai le-au afectat in mod grav nivelul de trai.

- Nu lasam pe nimeni in spate! Europa se confrunta cu crize multiple. Impreuna, putem sa depașim aceasta perioada dificila. „Alocam un miliard de euro, 50% fonduri europene, 50% fonduri de la bugetul de stat, care va consta in vouchere pentru alimente de baza, in valoare de 50 de euro la fiecare doua…

- Prin proiectul „Sprijin educațional, pe baza de tichete sociale pe suport electronic, pentru elevii cei mai dezavantajați”, lansat anul trecut, cei mai dezavantajați elevi vor primi cate 500 de lei pe an pentru a cumpara rechizite. Valoarea tichetului social pe suport electronic pentru sprijin educațional…