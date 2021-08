Autoritațile din SUA vorbesc deja de o a doua doza in cazul vaccinului Johnson&Johnson, administrat in doza unica impotriva COVID-19. Cercetatorii companiei americane spun ca protecția oferita impotriva virusului crește de 9 ori in acest caz. Specialiștii companiei americane susțin ca doza suplimentara a generat un nivel de anticorpi de noua ori superior celui observat la patru saptamani dupa prima doza, informeaza CNN . Anunțul vine in perioada in care noua amenințare a coronavirusului, in toata lumea, nu numai in SUA, este reprezentata in special de tulpina Delta, care se raspandește rapid…