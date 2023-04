Stiri pe aceeasi tema

Statele Unite condamna cu tarie atacurile comise vineri in Cisiordania si Tel Aviv, in Israel, releva un comunicat emis de Departamentul e Stat al SUA, potrivit Rador.Doua tinere surori au fost ucise, iar mama lor a fost grav ranita in Cisiordania, dupa ce masina in care se aflau a fost fortata de…

Parteneriatul strategic dintre Romania și Statele Unite nu a fost niciodata mai puternic. Acesta a fost mesajul secretarului american al apararii, Lloyd Austin, in cadrul discuțiilor cu omologul sau roman, Angel Tilvar, se arata intr-un comunicat al Pentagonului, anunța Rador.Inaltul oficial american…

Doi experți din Romania și Ucraina se vor intalni astazi pentru a stabili planul masuratorilor pe Canalul Bastroe și pe brațul Chilia. Lucrarile vor incepe pe 15 martie și ar urma sa dureze 10 zile, timp in care partea ucraineana va asigura securitatea navelor și a personalului romanesc, scrie Rador.…

Țarile Uniunii Europene ar trebui sa iși creeze propria Alianța de aparare, fara Statele Unite ale Americii, deoarece SUA urmaresc adesea interese personale in abordarea problemelor de securitate internaționala, anunța Tass, potrivit Rador.

China a acuzat din nou serviciile de informatii din Statele Unite de politizare a subiectului privind originea virusului care provoaca COVID-19, transmite BBC, relateaza Rador.

Nationala de hochei pe gheata a Romaniei a fost invinsa de Japonia cu scorul de 6-0 (4-0, 1-0, 1-0), sambata, pe patinoarul Planet Ice din Milton Keynes (Marea Britanie), in turneul Euro Ice Hockey Challenge.

Un sistem de cantarire din mers a autocamioanelor este funcțional la Punctul de Trecere a Frontierei Nadlac 2, situat pe autostrada A 1, pe sensul de ieșire din Romania spre Ungaria, informeaza Rador.

Premierul Nicolae Ciuca incepe astazi o vizita de lucru de doua zile in Egipt. In prima zi sunt programate convorbiri cu omologul sau egiptean, Mostafa Madbouly, precum și o intalnire cu reprezentanți ai comunitații romanești din Egipt și cu cetațeni egipteni care au studiat in Romania, informeaza…