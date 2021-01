Stiri pe aceeasi tema

- Reprogramarile pentru vaccinare, „posibile pe platforma online” Coordonatorul campaniei de vaccinare, Valeriu Gheorghița. FOTO: facebook.com/RO-Vaccinare. Coordonatorul Campaniei naționale de vaccinare anti-COVID-19 le recomanda rabdare celor care nu gasesc locuri libere la imunizare în…

- Medicul militar Valeriu Gheorghita, coordonatorul campaniei de vaccinare din Romania, a declarat, la Digi24, ca deși centrele de vaccinare sunt disponibile, dozele de vaccin nu sunt suficiente pentru a putea imuniza la capacitate maxima. Acesta a explicat ca perioada de programari va fi extinsa pentru…

- Coordonatorul campaniei de vaccinare, Valeriu Gheorghița, spune ca in București, unde acum sunt 22 de puncte de vaccinare, se vor mai deschide alte doua, saptamana viitoare, a informat Digi24. Totodata, medicul militar a precizat ca se analizeaza posibilitatea deschiderii altor centre de vaccinare in…

- Un experiment facut in direct, vineri seara, la Digi24, cu medicul Valeriu Gheorghița alaturi, a aratat ca pentru București nu mai sunt locuri libere pentru programarea la vaccinararile din etapa a doua.

- Dan Malciolu, medic la unitatea sanitara Hospice Casa Speranței din București, unde sunt ingrijiți bolnavi de cancer in faze avansate a povestit, miercuri, pentru Europa FM ca sistemul electronic l-a repartizat greșit catre un centru de vaccinare inexistent. In situația lui au mai fost și alți 10 colegi…

- Elevii s-ar putea intoarce in școli in primavara! Condiția este ca profesorii sa se vaccineze. Medicul militar Valeriu Gheorghița, coordonatorul campaniei de vaccinare in Romania, spune ca elevii se vor putea reintoarce in siguranța in școli la primavara. Asta, cu toate ca existau voci din Ministerul…

- Presedintele Klaus Iohannis a anuntat astazi ca strategia de vaccinare impotriva noului coronavirus a fost aprobata in sedinta Consiliului Suprem de Aparare a Tarii (CSAT). Citește și Medicul argeșean Valeriu Gheorghița va coordona campania de vaccinare anti-COVID-19 in Romania ‘In sedinta extraordinara…

- Coordonatorul campaniei de vaccinare in Romania, medicul militar Valeriu Gheorghita a preciat ca strategia defineste si grupele de virsta si prioritatile, acestea fiind in primul rand lucratorii din sistemul de sanatate public si privat, ingrijitorii din centrele pentru bolnavii cu dizabilitati, crese…