Pentru mulți dintre angajati, faptul ca nu au mai mers fizic la birou, ci si-au mutat activitatea acasa in pandemie a fost principalul factor care a contribuit la schimbarea stilului de viata. Aceasta au relevat relevat studiile de pe piața muncii in ultimul timp. Trendul intoarcerii la birou a fost dat inca de la inceputul anului de catre marile companii de pe Wall Street, iar banca de investitii americana Goldman Sachs a anuntat deja a revenirea la birouri. Totul s-a schimbat in HR dupa doi ani de pandemie, asistand la un fel de „resetare” a pieței muncii. Tot potrivit studiilor, in Romania,…