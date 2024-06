Dinu – singurul român în BWB Sportivul sectiei de baschet a CSM Petrolul Ploiesti, Codrut Dinu, a participat in perioada 31 mai – 3 iunie la cea de a 21-a editie a Basketball Without Borders (BWB) Europe, un program pe care NBA si FIBA il dedica celor mai promitatori 60 de tineri baschetbalisti de pe batranul continent (30 de fete si 30 de baieti). Anul acesta, evenimentul a avut loc in Spania, la Fuengirola, o localitate situata aproape de Malaga, si a beneficiat de prezenta unor fosti jucatori din NBA si WNBA – Collin Sexton (Utah Jazz), Devonte Graham (San Antonio Spurs), Amaya Valdemoro (de 3 ori campioana in WNBA) si… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

Sursa articol si foto: ziarulprahova.ro

