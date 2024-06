Stiri pe aceeasi tema

- „Pe cele trei loturi ale Autostrazii Ploiesti- Buzau (63,25 km, parte a A7) lucrarile avanseaza destul de bine! Pe Lotul 1, intre Dumbrava si Mizil (21 km) s-a ajuns la un stadiu fizic de 67%. S-a asternut deja asfalt pe aproximativ 14 km, iar, in prezent, se lucreaza la suprastructurile podurilor care…

- Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, spune ca Webuild cere peste 30 de milioane de lei pentru reparațiile facute podului de la Braila: „Nu o sa fim de acord cu acest tip de șantaj. (...) Credeau ca statul roman va ceda la aceste presiuni cu care au

- Gazda evenimentului a fost primarul comunei Cornu, Cornel Nanu, și directorul Școlii Gimnaziale &"Profesor Cristea Stanescu&", Mihaela Zidaru, iar invitați de marca au fost Emil Draganescu, prefectul județului Prahova, și Liviu Mușat, directorul general al ADR Sud Muntenia. De asemenea, au mai fost…

- Arina NAN student practicant Stadiul lucrarilor pe lotul 2 Mizil-Pietroasele al Autostrazii Ploiești-Buzau a inregistrat un avans semnificativ in luna martie, ajungand la 61,5 la suta, conform datelor oficiale actualizate. Aceasta reprezinta o creștere cu peste 16 puncte procentuale fața de luna precedenta,…

- Prezent ieri la Beclean, ministrul Transporturilor și Infrastructurii Sorin Grindeanu a spus ca orașul de pe Someș este un exemplu de descentralizare de succes, dupa ce proiectul centurii ocolitoare a fost transferat de la centru la autoritațile locale, iar proiectul a fost recepționat chiar in prezența…

- Sorin Grindeanu, ministrul Transporturilor, a anunțat astazi ca in acest an se va deschide circulația pe centura sud a Timișoarei. „Vești bune pentru timișoreni! In aceasta vara se deschide circulația pe Centura de Sud Timișoara. Stadiul fizic al lucrarilor a trecut de 70%, iar constructorul roman este…

- Ministrul Transporturilor si Infrastructurii, Sorin Grindeanu, a declarat vineri, la Adjud, ca patru din cele 13 loturi ale Autostrazii A7 ar putea sa fie finalizate pana la finele anului 2024. ‘Dintre 13 tronsoane ale autostrazii A7 de la Ploiesti la Pascani, se lucreaza pe toate 13. Conform contractelor,…