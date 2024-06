Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce a luptat timp de cinci seturi pentru a-l invinge pe argentinianul Francesco Cerundolo, Novak Djokovic se retrage de la Roland Garros. Cauza este o accidentare la meniscul genunchiului drept. Sarbul iși va pierde astfel poziția de lider mondial, in

- Viitorul numar 1 ATP, dupa retragerea lui Novak Djokovic inaintea meciului de miercuri impotriva lui Casper Ruud, italianul Jannik Sinner s-a calificat in semifinale la Roland Garros, pentru prima oara in cariera sa.

- Jucatorul italian de tenis Jannik Sinner s-a calificat duminica in sferturile de finala ale Openului Franței, cu o victorie cu 2-6, 6-3, 6-2, 6-2, 6-1 in fața favoritului local, francezul Corentin Moutet. Sinner iși pastreaza pentru moment șansele de a de

- Echipa franceza PSG a invins simbata seara, in finala Cupei Frantei, pe Olympique Lyon, scor 2-1, cistigind trofeul. Kylian Mbappe a evoluat pentru ultima oara in tricoul lui PSG. Inaintea finalei Cupei dintre Lyon si PSG, pe acelasi teren s-a disputat si finala Cupei Frantei U19, intre Olympique Marseille…

- Cursa pentru locul intai al ierarhiei ATP se va duce in doi, Novak Djokovic și Jannik Sinner fiind actorii implicați in aceasta batalie. Ar fi putut exista pe lista și Daniil Medvedev, dar eliminarea din optimile de la ATP Roma l-a scos matematic din calcule.

- CMS CSU Oradea s-a calificat in finala Ligii Naționale Getica 95, dupa ce a trecut, in meciul decisiv al seriei semifinale, de CSO Voluntari, cu 93-66. In partida cu numarul 5, pentru oradeni principalii marcatori au fost Toddrick Gotcher și Nijal Eman Pearson, cu cate 14 puncte fiecare, in vreme in…

- Tenismanul spaniol Rafael Nadal, cu 22 de titluri de Grand Slam in palmares, a anuntat ca va incerca sa joace la debutul sezonului de zgura, dar a evitat sa faca predictii privind revenirea lui, transmite EFE. ”Primul obiectiv este sa incerc sa joc si voi vedea zi dupa zi. Voi face tot posibilul sa…

- Spaniolul Carlos Alcaraz, locul 2 mondial, si rusul Daniil Medvedev, locul 4 mondial, se vor intalni in finala de la Indian Wells. Cei doi au jucat finala si in 2023, cand s-a impus jucatorul din Spania, conform news.ro. Alcaraz a trecut in semifinale de castigatorul de la Australian Open, italianul…