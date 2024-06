O parte a unui castel antic din Germania s-a prăbușit Ploile abundente din sudul Germaniei au provocat o distrugere suplimentara ruinelor castelului medieval Falkenstein, care se afla aproape de granița cu Austria, sus in munți. Despre acest lucru a anunțat Spiegel, scrie „Adevarul european”. {{750448}}Din cauza saturației solului cu apa dupa ploile puternice și prelungite, au avut loc alunecari de teren și fragmente de ziduri s-au prabușit. Fo Citeste articolul mai departe pe noi.md…

