Stiri pe aceeasi tema

- Cea mai mare parte din Puerto Rico era inca fara energie electrica sau apa potabila, luni, dupa ce uraganul a lovit insula din Marea Caraibilor, fiind prognozate mai multe ploi abundente și inundații care ar putea pune viața oamenilor in pericol, noteaza The Guardian . Sute de oameni sunt prinși in…

- Autoritațile hunedorene au transmis primele masuri pentru contracara scumpirea energiei electrice, motiv pentru care mai multe cladiri publice vor ramane in intuneric pe timpul noptii. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro ×…

- Distributie Oltenia executa lucrari programate in retelele electrice in vederea cresterii gradului de siguranta si continuitate in alimentarea cu energie electrica a consumatorilor, precum și a imbunatatirii parametrilor de calitate ai energiei electrice distribuite și anunța intreruperea furnizarii…

- Un barbat din Campulung s-a trezit cu o vipera in mijlocul casei. Speriat, a sunat imediat la 112. Jandarmii au intervenit și au indepartat reptila periculoasa.Autoritațile recomanda ca intr-o astfel de situație cetațenii sa nu incerce sa indeparteze singuri reptilele, ci sa solicite sprijin. Oamenii…

- Autoritatile cubaneze au pus in aplicare luni intreruperi programate de curent la Havana, la peste doua luni de la aplicarea acestor masuri de economie in alte provincii ale tarii, in fata dificultatilor in productia si distributia energiei, a constatat AFP preluat de agerpres. Fii la curent cu…

- Moldova a semnat 2 contracte pentru furnizarea energiei electrice cu operatorii ucraineni - Energoatom și Ukrhydroenergo. Ministrul Andrei Spinu anunța ca pentru 20% din achiziție a fost incheiat un contract cu compania Energoatom, la prețul de 77 USD/MWh, iar pentru 10% din achiziție a fost incheiat…

- Distributie Oltenia executa lucrari programate in retelele electrice in vederea cresterii gradului de siguranta si continuitate in alimentarea cu energie electrica a consumatorilor, precum și a imbunatatirii parametrilor de calitate ai energiei electrice distribuite și anunța intreruperea furnizarii…

- Distributie Oltenia executa lucrari programate in retelele electrice in vederea cresterii gradului de siguranta si continuitate in alimentarea cu energie electrica a consumatorilor, precum și a imbunatatirii parametrilor de calitate ai energiei electrice distribuite și anunța intreruperea furnizarii…