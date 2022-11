Stiri pe aceeasi tema

- Conducta de alimentare cu apa, cu diametrul de 600 mm din Statiunea Mamaia, a inregistrat o avarie, astazi ndash; 12 noiembrie 2022. Pentru remedierea acesteia s a impus intreruperea furnizarii apei in intervalul orar 14.30 18.30.Sunt afectati de lipsa apei consumatorii din zona cuprinsa intre Summerland…

- Conducta de alimentare cu apa, cu diametrul de 600 mm din Statiunea Mamaia, a inregistrat o avarie, astazi ndash; 09 noiembrie 2022. Pentru remedierea acesteia s a impus intreruperea furnizarii apei in intervalul orar 15.00 20.00.Potrivit SC RAJA SA, sunt afectati de lipsa apei consumatorii din zona…

- Pentru executarea lucrarilor de sectorizare la nivelul rețelei de distribuție apa, prin montarea unor vane de legatura pe conductele de alimentare, cu diametrele de 100 mm și 150 mm, de pe str. Principala, respectiv Carol din localitatea Tortoman, județul Constanța, echipele RAJA vor sista furnizarea…

- Ca urmare a unei avarii survenite pe conducta de aducțiune cu diametrul de 800 mm, din incinta Sursei Cișmea 1 C din mun. Constanța, echipele RAJA sunt nevoite sa sisteze furnizarea apei potabile de astazi – 24 octombrie 2022, ora 13.30 pana maine – 25 octombrie 2022, ora 06.00. Sunt afectați de lipsa…

- RAJA S.A. va intrerupe furnizarea apei potabile de miercuri – 19 octombrie 2022, ora 22.00, pana joi – 20 octombrie 2022, ora 15.00, pentru racordarea puțurilor din Sursa de apa Cișmea 1A, din municipiul Constanța la sistemul de alimentare cu apa nou executat. Investiția face parte din Contractul de…

- In vederea executarii lucrarilor de racordare la sistemul centralizat a noii conducte de transport apa potabila, cu diametrul de 500 mm, RAJA S.A. va intrerupe furnizarea apei potabile in localitatea 2 Mai din județul Constanța, miercuri – 05 octombrie 2022, in intervalul orar 08.00 – 18.00. Vor fi…

- Consumatorii din localitatea Cumpana sunt afectați de lipsa apei, astazi – 06 septembrie 2022, in intervalul orar 09.15 – 13.00, pentru executarea lucrarilor de remediere a unei avarii survenite pe conducta de alimentare cu apa, cu diametrul de 160 mm, de pe strada Constanței. Ne cerem scuze pentru…

- Astazi ndash; 04 septembrie 2022, in jurul orei 09.30, s a inregistrat o cadere totala de tensiune la Statia de Tratare si Pompare Complex Constanta Nord din municipiul Constanta, motiv pentru care pompele de la nivelul acesteia nu au mai putut functiona.Pana la remedierea avariei, sunt afectati de…