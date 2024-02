Se lărgesc culisele jafului de la Roșia Montană Am avut parte de un final de saptamina „aurit” de dosarul Roșiei Montane. Cica vineri-simbata se da (nu ca „se va da”!) sentința in Dosarul in care pierdem de la doua la patru miliarde de dolari, plus aurul care ar ramine de exploatat la aceeași firma. Taraboiul cumplit a fost ridicat la rangul de tragedie naționala de Antena 3 și de alți agenți media. Digi 24: Romania pierde procesul cu Gabriel Resources pentru Roșia Montana. Ar trebui sa platim cel puțin 2 miliarde de dolari, Adevarul: Tribunalul Bancii Mondiale. Sunt in joc 4,7 miliarde de dolari pe care Romania ii poate plati daune, Economica.net:… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

