Se întrezărește un an agricol excelent. Noi recorduri la producția de grâu In timp ce fenomenele meteo extreme provoaca pagube culturilor agricole din cele doua Americi si Africa de Nord, campiile Europei se bucura de o vreme favorabila, iar recoltele mari de grau din regiune tin sub control preturile mondiale la alimente, transmite Bloomberg. Atat in nordul, cat si in estul Europei, culturile de grau sunt intr-o situatie foarte buna dupa ploile abundente de primavara. Perspectivele bune pentru cei mai mari exportatori mondiali de grau au ajutat la injumatatirea cotatiilor fata de valorile record de anul trecut, contracarand impactul secetei inregistrate in alte regiuni… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

