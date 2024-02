Se intorc cumparaturile 'pe caiet'. Metoda 'buy now, pay later' prinde tot mai mult teren in Romania

O noua metoda de a face cumparaturi ii atrage pe romani, „buy now, pay later”. Se intorc cumparaturile „pe caiet”.

La inceputul anilor 2000, unele magazine erau cunoscute pentru aceasta metoda. Practica era intalnita, de cele mai multe ori, in zonele rurașe. In 2024, revine acest serviciu care, in termeni actuali, se numește „buy now, pay later”.

In ultima vreme, din ce in ce mai multe magazine sunt tentate sa apeleze la acest serviciu pentru a-și pastra clienții sau pentru a atrage…