- Femeie din Ciugud, AMENINȚATA de soțul BAUT: Barbatul a incalcat ordinul de protecție al polițiștilor și a fost prins mort de beat la volanul unui autoturism O femeie din Ciugud a fost AMENINȚATA de soțul BAUT. Barbatul a incalcat ordinul de protecție al polițiștilor și a fost prins mort de beat la…

- Masuri drastice impotriva conducatorilor auto sub influența substanțelor psihoactive și a alcoolului: Permisul suspendat pentru 10 ani, potrivit unui nou proiect de lege Masuri drastice impotriva conducatorilor auto sub influența substanțelor psihoactive și a alcoolului: Permisul suspendat pentru 10…

- La data de 12 noiembrie 2023, ora 15.31, Poliția Orașului Marașești a fost sesizata telefonic, de catre un barbat, din orașul Marașești, cu privire la faptul ca fostul ginere, in varsta de 38 de ani, se afla in fața imobilului sau, provoaca scandal și incalca ordinul de protecție emis de Judecatoria…

- Nr. 3044399 din 8 noiembrie 2023 DEPISTAT LA VOLAN FARA SUB INFLUENTA BAUTURILOR ALCOOLICE La data de 7 noiembrie 2023, in jurul orei 07.27, un echipaj de politie din cadrul Serviciului Rutier Galati a depistat in traficul rutier, un barbat cu varsta de 55 de ani, din comuna Branistea, judetul Galati…