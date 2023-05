Stiri pe aceeasi tema

- Alexandru Maxim (32 de ani) vrea sa fie titular la Beșiktaș la meciul de duminica impotriva liderului din Super Lig, Galatasaray. „Șenol Guneș i-ar fi raspuns pozitiv”, susține Sporx. De cand a fost cedat sub forma de imprumut de la Gaziantep, Alexandru Maxim joaca meci de meci la Beșiktaș. Cu precadere…

- Olimpiu Moruțan, care a implinit marți 24 de ani, s-ar muta din vara la Salernitana, pentru ca Pisa intenționeaza sa plateasca doar 3,5 milioane de euro pentru el, cu doua milioane sub cererea lui Galatasaray. Galatasaray l-a imprumutat pe Olimpiu Moruțan la Pisa in 2022, pentru numai 150.000 de euro,…

- Gaziantep FK vrea sa il vanda pe Alexandru Maxim gruparii Besiktas, la care jucatorul roman este legitimat deja sub forma de imprumut, noteaza olaymedya.com.Potrivit sursei citate, Gaziantep FK, care s-a retras din campionatul Turciei ca urmare a efectelor cutremurelor devastatoare din 6 februarie,…

- Imprumutat pana la sfarșitul sezonului de la Gaziantep la Beșiktaș, Alexandru Maxim, mijlocașul in varsta de 32 de ani, s-ar putea transfera definitiv in vara la clubul din Istanbul. Din 16 februarie, Alex Maxim e jucatorul lui Beșiktaș. A ajuns la Istanbul dupa ce Gaziantep s-a retras in acest sezon…

- Alexandru Maxim a inscris la primul gol pentru Beșiktaș! Transferat vineri la „vulturi”, luat imprumut de la Gaziantep pana la sfarșitul sezonului, internaționalul roman a jucat miercuri in premiera la noua echipa. Alb-negrii au caștigat cu 3-2 amicalul impotriva lui Eyupspor (D2), „tricolorul” de 32…

- Mijlocașul in varsta de 32 de ani, Alexandru Maxim, va juca la alb-negri pana la sfarșitul sezonului, imprumutat de la Gaziantep, și va primi 400.000 de euro. Mutarea lui Alex Maxim e tot mai aproape de a fi oficializata. Cel tarziu maine, mijlocașul in varsta de 32 de ani va deveni jucatorul lui Beșiktaș,…

- Fotbalisitul echipei Gaziantep FK, Alexandru Maxim, a fost imprumutat gruparii Besiktas de clubul din Gaziantep, oras afectat grav de cutremurele de saptamana trecuta, informeaza ntvspor.net, potrivit news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Alexandru Maxim este foarte aproape de un transfer la Beșiktaș. Hurriyet anunța ca Gaziantep, formație care s-a retras din campionat, și-a dat acordul ca fotbalistul roman, in varsta de 32 de ani, sa fie imprumutat pana in vara la gruparea care se afla pe locul patru in prima liga. Alexandru Maxim are…