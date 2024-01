Se întoarce iarna! Alertă ANM de ninsori și viscol Prima avertizare meteo, care a intrat in vigoare miercuri, la ora 10:00, ramane valabila pana vineri, la aceeași ora. ANM anunța intensificari ale vantului in Carpații Orientali și Occidentali, precum și in vestul Carpaților Meridionali, dar și ninsori viscolite la altitudini de peste 1700 m. In intervalul menționat, in Carpații Orientali și Occidentali, precum și in vestul Carpaților Meridionali, vantul va avea intensificari, cu viteze de 60…80 km/h, iar pe creste (in general la altitudini de peste 1700 m), rafalele vor depași 90…100 km/h și va fi viscol. Intensificari ale vantului, cu viteze… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

