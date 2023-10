Se interzice pescuitul la setcă în Delta Dunarii De sambata, 14 octombrie, Administratia Rezervatiei Biosferei Delta Dunarii (ARBDD) interzicere utilizarea unor unelte de pescuit precum setca și navodul, in Delta Dunarii, deoarece nivelul apelor Dunarii a coborat sub 50 de centimetri la Tulcea. ARBDD a anunțat, astazi, ca de maine, 14 octombrie, pescarii nu vor mai putea sa pescuiasca la setca și navod in Delta Dunarii. Motivul? Datele din buletinul hidrometeorologic al Judetului Tulcea arata faptul ca au coborat sub 50 de centimetri cotele Dunarii la Tulcea, iar tendinta este in scadere. Din acest motiv intra in vigoare prevederile articolului… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

