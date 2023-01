Stiri pe aceeasi tema

- Aeronave AWACS (Airborne Warning and Control System) din cadrul Forței Aeropurtate a NATO de Avertizare Timpurie și Control (NATO Airborne Early Warning & Control Force – NAEW&C) cu baza permanenta la Geilenkirchen, Germania, vor ateriza marți, 17 ianuarie, in Baza 90 Transport Aerian din…

- O fabrica „din epoca sovietica” din Romania va produce obuze la standarde NATO, cat și tipuri compatibile cu armele la standarde sovietice folosite de Ucraina, scriu jurnaliștii de la „The Wall Street Journal”. Germania va cofinanța costurile de extindere a fabricii de armament, dar și cele cu muniția…

- Cancelarul german Olaf Scholz a declarat miercuri intr-un discurs susținut in fața Budestagului ca Romania și Bulgaria vor intra ”curand” in Schengen, transmite Associated Press. Scholz nu a dat detalii despre procesul de aderare și pașii urmatori, dar a amintit ca Germania a susținut puternic aderarea…

- Nu doar spitalele de pediatrie din Romania sunt supraaglomerate din cauza numeroaselor cazuri de viroze severe. Medicii de terapie intensiva din Germania au avertizat ca sectiile de pediatrie din spitale din tara se apropie de o criza, in parte din cauza cresterii numarului cazurilor de infectii respiratorii…