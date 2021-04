Se întâmplă începând de astăzi: Aceste persoane scapă de taxa de trecere pe podul Fetești-Cernavodă Autoturismele folosite de persoanele cu handicap accentuat grav sau deținute de cei care au in ingrijire aceste persoane pot circula, incepand de astazi, pe podul Fetești-Cernavoda fara a mai plati taxa de trecere. Conform ordinului nr. 213/2021, șoferii care au autoturisme detinute sau folosite in baza unui drept legal de catre persoanele cu handicap accentuat sau grav sau detinute de persoane indreptatite sa beneficieze de gratuitate in numele acestora, sunt exceptate de la plata taxei de pod. Aceasta exceptare de la plata se realizeaza in baza unor permise de libera trecere eliberate pe o durata… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

