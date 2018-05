Stiri pe aceeasi tema

- Letonia, Grecia, Estonia si Romania sunt statele din Uniunea Europeana care, din 2007, au inregistrat cel mai semnificativ declin al investitiilor ca procent din PIB, in timp ce Suedia, Austria si Germania si-au majorat investitiile, arata datele publicate luni de Oficiul European de Statistica (Eurostat).

- Primele doua luni ale acestui an arata ingrijorator. Romania are un deficit al contului curent cu 100 de milioane de euro mai mare, peste dublul celui de anul trecut. Investitiile straine au scazut cu 3%, iar datoria externa s-a majorat cu 1,5 miliarde euro, arata datele publicate vineri de Banca Nationala…

- Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale a primit in perioada 2015 – 2018 solicitari de finanțare pentru investiții in exploatațiile agricole in valoare de 1,536 miliarde de euro, depuse de catre 3.625 de fermieri. Dintre acestea, AFIR a selectat pentru finanțare 1.617 proiecte de investiții,…

- Strainii au ajuns sa dețina aproximativ 40% din terenurile arabile din Romania. Conform unui raport realizat pentru comisia europeana de agricultura, 5.3 milioane de hectare de teren arabil sunt exploatate de straini.

- Valoarea solicitarilor de finantare pentru investitii in exploatatiile agricole a depasit, in perioada 2015 – 2018, suma de 1,5 miliarde de euro, a anuntat Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale (AFIR), intr-un comunicat de presa, transmis vineri AGERPRES . Din totalul solicitarilor, depuse…

- Imagini spectaculoase filmate intr-o padure din Parcul Natural Bucegi. Un grup de capre negre a fost filmat de paznicii din zona, in timp ce patrulau. Capra Neagra este un animal erbivor care traiește in zonele stancoase montane din Europa, avand picioare musculoase și copite despicate,…

- Prezent la Congresul PSD din Romania, vicepresedintele PDM Vladimir Cebotari, fost ministru al Justutiei, a facut referire la Republica Moldova in cateva randuri in cadrul unui discurs de la evenimentul de sambata, 10 martie, insa a delimitat doar teritoriul dintre Prut si Nistru.

- In tara noastra atat de frumoasa, relieful si clima ne-ar pune pe tava un numar impresionant de turisti. Oamenii care cauta peisajele romanesti sunt insa aproape alungati de infrastructura si serviciile slabe. De ce românii prefera să schieze şi să cheltuiască bani în…