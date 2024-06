Stiri pe aceeasi tema

- Cine va beneficia de aceste creșteriPotrivit lui Daniel Baciu, cei care au avut o vechime in munca de peste 40 de ani vor fi printre cei mai avantajați, beneficiind de creșteri considerabile ale pensiilor. „Mai mult de 3 milioane de pensionari vor beneficia de aceste creșteri, datorita punctelor de…

- Șeful Casei de Pensii, Daniel Baciu, a explicat ca, incepand cu 1 septembrie, pensionarii care au cotizat peste 40 de ani, dar in prezent au pensia minima, vor avea parte de creșteri de 80-90%. De asemenea, cei care au avut un stagiu de cotizare de sub 25 de ani vor ramane cu aceeași pensie.

- Președintele Casei Naționale de Pensii, Daniel Baciu, a explicat ca 99% dintre dosarele de pensii sunt procesate și digitalizate, iar in perioada urmatoare vor fi tiparite deciziile de pensionare, care, ulterior, vor fi trimise catre toate casele de pensii. Aceste decizii vor fi printate și apoi vor…

- Daniel Baciu, seful Casei Nationale de Pensii Publice, a facut recent un anunț important pentru pensionarii din Romania. Seful CNPP, precizari despre recalcularea pensiilor. Ce noutate exista. Precizarile pe care le așteptau pensionarii romani In timp ce pensionarii de la noi din țara așteapta sa afle…

- Mai este puțin pana cand romanii vor primi, in plic, deciziile de recalculare. Insa pana cand aceste decizii vor ajunge, pensionarii stau cu sufletul la gura deoarece nu știu daca vor primi, sau nu, bani in plus la pensie.

- Au aparut informații de ultim moment privind plata pensiilor in luna mai. Guvernanții au hotarat daca pensionarii iși primesc banii inainte de Paște. Sa nu uitam ca urmeaza mai multe zile libere, vine mult așteptata minivacanța de 1 Mai și Paște și inclusiv angajații Poștei Romane vor avea cateva zile…