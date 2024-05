DN AGRAR Group încheie primul trimestru din 2024 cu afaceri de 40 milioane de lei și un profit net de 8 milioane de lei Alba, 28 mai 2024 – DN AGRAR Group (simbol BVB: DN ), cea mai mare ferma zootehnica integrata din Romania, lider in productia de lapte de vaca, a incheiat primul trimestru din 2024 cu afaceri de 40 milioane de lei și un profit net de 8 milioane de lei, in contextul in care prețul laptelui a scazut cu 25% fața de primul trimestru al anului 2023. Investițiile strategice efectuate anterior, inclusiv in automatizarea proceselor in cadrul fermelor, au susținut creșterea producției de lapte cu 18% in primul trimestru și optimizarea costurilor de producție, cu impact direct in rezultatele financiare… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

