Se încheie o epocă: Germania nu mai este jupânul Europei Timp de un deceniu, Berlinul a deținut autoritatea morala și financiara in Uniunea Europeana, orientand politica și facand pe polițistul rau pentru economiile mai slabe din sud. Criza energetica a rasturnat acest echilibru. Dependența Germaniei de Rusia a scos la iveala defectele modelului sau economic – o industrie de mare intensitate care funcționeaza pe baza […] The post Se incheie o epoca: Germania nu mai este jupanul Europei first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

