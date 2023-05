Se încearcă blocarea licitației pentru modernizarea infrastructurii feroviare a Portului Constanța! Doua firme straine, care dețin monopolul pe contractele din domeniul feroviar, au blocat licitația pentru atribuirea contractului, ce are ca obiect realizarea lucrarilor din cadrul proiectului “Modernizarea infrastructurii feroviare din Portul Constanța – Etapa I – Valu lui Traian”. Francezii de la Alstrom au depus o contestație impotriva documentației de atribuire, continuand sa spere la modificarea acesteia, in timp ce spaniolii de la FCC Construccion SA au renunțat recent la plangerea formulata. Doua firme straine, cu experiența de zeci de ani in Romania și un lung istoric de colaborare cu… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

