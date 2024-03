Licitatie contestata la CNSC: Iridex Group Salubrizare a vrut sa faca curatenie si in parcarile si grupurile sanitare de pe Autostrada Soarelui! Ce verdict a primit?

Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor a adoptat o decizie la contestatia formulata de Iridex Group Salubrizare SRL impotriva documentatiei de atribuire, elaborata de catre Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere in cadrul procedurii de licitatie deschisa, organizata in vederea incheierii unui "Acord cadru pe o perioada de 24 luni, ce are ca obiect: Asigurarea serviciilor de salubrizare in locurile de parcari si in grupurile sanitare, pentru Lot Autostrada A ...