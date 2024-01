Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Marcel Ciolacu a anunțat ca se deblocheaza angajarile din Sanatate și Asistența Sociala, astfel ca toate spitalele care au deficit vor putea face angajari.”Așa cum am promis, deblocam astazi angajarile pentru aproape 8000 de posturi in Sanatate și Asistența Sociala! Astfel, toate spitalele…

- Romania’s trade deficit for goods contracted by 12.2% y/y to E28.9bn (9.2% of GDP) in the 12 months to October 2023, as imports edged down by 0.5% y/y to E122.7bn and exports advanced by 3.7% y/y to E93.8bn (30% of GDP), according to bne Intellinews. The country’s deficit-to-GDP ratio peaked at 11.8-11.9%…

- Polițiștii au declanșat luni seria protestelor anunțate pentru urmatoarele patru zile, ei fiind nemulțumiți de proiectul de buget care prevede o majorare de doar 5% pentru bugetari. Din același motiv, și sindicaliștii de la Federația Solidaritatea Sanitara amenința cu proteste din 20 decembrie. Iar,…

- Andrei Baciu și-a anunțat luni, intr-o postare pe Facebook, demisia de la conducerea Casei Nationale de Asigurari de Sanatate, cu puțin timp inainte de a da explicații la DNA, in dosarul vaccinurilor. „Astazi ma adresez voua cu sufletul deschis și cu credința nestramutata in valorile onoarei și integritații.…

- Președintele a promulgat legea care crește veniturile angajaților Casei Naționale de Asigurari de Sanatate (CNAS). Conform legii, salariile și alte drepturi ale personalului CNAS și al caselor de asigurari vor fi stabilite conform nivelului maxim de salarizare aflat in plata pentru funcțiile din cadrul…

- Beijing has rebuffed a complaint by European Commission President Ursula von der Leyen over the EU’s trade deficit against China, a day before her summit meeting with Chinese President Xi Jinping, according to Politico. The EU bears responsibility for the trade imbalance as it’s stopped businesses…

- Marcel Ciolacu a declarat la Europa FM ca și-ar fi dorit sa fie Harry Potter și sa aiba bagheta și sa modifice totul intr-o noapte, dar din pacate nu este posibil. Guvernul amana majorarea salariilor cu cel puțin un an, astfel romanii vor mai avea de așteptat. Premierul Marcel Ciolacu a declarat,…

- 90% din infecțiile de tract respirator sunt virale și, in aparența, toata lumea crede ca sunt bacteriene și necesita tratament antibiotic. Din pacate, romanii ocupa primele locuri in Europa la consumul de antibiotice dupa ureche, rezistența la antibiotice fiind una dintre cele mai frecvente cauze de…